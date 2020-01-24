«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Сибирь».



Ставка: ничья за 3.90.



«Нефтехимик» хочет попасть в плей-офф. Точнее, продолжает этого хотеть. Но если ты в шести последних матчах набираешь четыре очка, то о каком плей-офф может идти речь? В настоящий момент «маленьких татар» от этой самой зоны отделяет ещё не пропасть, но уже расщелина. И, если судить по динамике движения основных конкурентов, она для «Нефтехимика» только расширяется.



А вот «Сибирь» в последнее время раздухарилась. И в тех же шести последних матчах набрала 12 очков. И уже мылится на первую четвёрку и поджигает пятки «Автомобилисту», который, на минуточку, не так давно, уже в этом году, обыграла на выезде.



Сумеет ли нынешний «Нефтехимик» остановить нынешнюю «Сибирь»? Теоретически – да, поскольку и матч в Нижнекамске, и очки больше нужны хозяевам. И вообще, «маленькие татары» играют с Новосибирском весьма успешно и, скажем, два «междусобойчика» из трёх в нынешнем сезоне выиграли.



Но тут скорее речь может идти об упорстве поединка и ничейном результате в основное время. Именно он видится наиболее вероятным развитием событий», — сказал Лебедев.



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