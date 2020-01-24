«Боруссия Д» — «Кёльн»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» — «Кёльн».
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.42.
«Боруссия» является однозначным фаворитом предстоящего матча. Команда очень хорошо действует в атаке, однако с обороной у дортмундцев не всё в порядке. Результат игры предыдущего тура с «Аугсбургом» в очередной раз подтвердил это. Но атакующий потенциал клуба всё так же высок, а приход в команду молодого Холланда, который в своём первом матче, выйдя на замену, оформил хет-трик, ещё больше разнообразил игру «Боруссии» в атаке.
«Кёльн» неожиданно выдаёт серию из четырёх побед подряд, причём эти победы были одержаны над довольно сильными командами. Благодаря этим успехам клуб покинул зону вылета. Но не думаю, что в матче с дортмундцами, которые продолжают бороться за чемпионство, у «Кёльна» есть хоть какие-то шансы на приемлемый для себя результат. Поэтому я практически не сомневаюсь в уверенной победе «Боруссии» в предстоящем домашнем поединке», — сказал Непомнящий.
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