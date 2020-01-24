«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» за 2.55.



«После того как «Магнитка» проиграла три из четырех последних матчей, она опустилась на восьмое место в Восточной конференции, что само по себе уже выглядит сюрреализмом, хотя мы в этом сезоне видели картины и пострашнее. Да и до девятой команды интервал приличный, и кричать: «Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает» еще время не пришло.



«Торпедо» после четырех побед в пяти последних матчах взмыло аж на шестое место в Западной конференции, но там шестое от восьмого практически не отличается, а до девятого еще дальше, чем на Востоке, поэтому тоже бояться нечего.



То есть, на первый взгляд, мы имеем разнонаправленные динамики движения, которые в сумме ненавязчиво намекают нам о том, кто в грядущем матче фаворит. С учетом того, что играется этот матч в Нижнем Новгороде, вроде бы и говорить особо не о чем.



Но вся беда в том, что «Торпедо» в целом играет с «Магниткой» крайне тяжело и натужно. На одну победу нижегородцев приходится более двух уральских побед. А с учетом того, что одну победу над магнитогорцами «автозаводцы» в нынешнем сезоне уже одержали, то их лимит исчерпан полностью. По крайней мере на нынешний сезон.



Поэтому смело ставим на «Магнитку». Которая непросто и, скорее всего, минимально, но все-таки обыграет «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Причем сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Расмуссен не справятся с Тихомировым Основная надежда «Металлурга» — большинство, в равных составах голы даются со скрипом.