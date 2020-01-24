«Реал» — «Анадолу Эфес»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Реал» — «Анадолу Эфес».



Ставка: минимум 168 очков в матче за 1.75.



«Эту игру нельзя было пропустить – «Реал» в Мадриде принимает «Анадолу Эфес». Встречаются два лидера – «Анадолу Эфес» идёт первым, а «Реал» на втором месте в турнирной таблице. У «Реала» дополнительный стимул – в первом круге в Стамбуле «Реал» проиграл по всем статьям. Насколько мне известно, Рэндольф поправился, Фернандес готов, вопросы только по Серхио Юлю. Словом, «Реал» выставит оптимальный состав.



Что касается «Эфеса», то он уже давно играет без основного центра – без Данстона. В стартовом составе закрепился немец Тибор Пляйс, он играет здорово.



Две результативные команды, две команды, которые очень неплохо защищаются и хорошо берегут мяч. Это будет интересная игра, в которой я отдаю предпочтение хозяевам. «Реал» победит, но с преимуществом не более 5 очков, а общий тотал составит более 167 очков», — сказал Гомельский.



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