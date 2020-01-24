«Брешия» — «Милан»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Серии А

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Серии А «Брешия» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 1.80.



«Милан» становится для меня понятной командой. В команду пришёл Ибрагимович, и его работа довольно-таки продуктивна. А вот с «Брешией» непонятно, да и позиции, которые она занимает, говорят о том, что «Милан» в этой встрече фаворит. Ибрагимович очень важная фигура, это системообразующий игрок, «Милану» стало легче с ним играть. Да и сама команда набрала неплохие кондиции, поэтому в матче с аутсайдером «Милан» должен набирать три очка.



Правда, мне кажется, игра не получится результативной, потому что «Брешия», несмотря на то что играет дома, построит свою игру от обороны. В первом круге в этой паре минимальную победу со счётом 1:0 одержал «Милан». Думаю, что и в этой игре стоит ожидать подобного.



Касательно того, сможет ли «Милан» побороться за еврокубки, думаю, что эту ситуацию прояснят два-три тура, но, на мой взгляд, у «Милана» есть потенциал. Да и в ближайших матчах будет интересно посмотреть на «Милан» против одного из лидеров чемпионата», — сказал Непомнящий.



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