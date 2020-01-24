«Осасуна» – «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» – «Леванте».



Ставка: обе забьют за 1.67.



«Думаю, что в этом матче фаворитом является «Осасуна». На своём поле эта команда проигрывает крайне редко. В прошлом году во втором дивизионе на домашнем поле она не проиграла ни одного матча. И в последнем матче с «Вальядолидом» «Осасуна» имела хорошие моменты для взятия ворот. Плюс домашний стадион «Осасуны» — один из самых сложных в Испании, на мой взгляд. Трибуны с болельщиками очень близко расположены к полю, а болельщики очень хорошо поддерживают свою команду. Поэтому явный фаворит — «Осасуна», и мне кажется, надо ставить на их победу. Тем более «Осасуна» показывает неплохой футбол в чемпионате.



Мне кажется, что эти команды не смогут претендовать на еврокубковую зону. Несмотря на то что сейчас они находятся недалеко от зоны еврокубков, есть другие, более сильные команды. «Барселона», «Реал» и «Атлетико Мадрид» — это 100% Лига чемпионов, ну и, возможно, это будет «Валенсия». Ещё есть «Реал Сосьедад», «Атлетик Бильбао», «Хетафе» опять же — эти команды и будут бороться за Лигу Европы. Главная задача «Осасуны» и «Леванте» — это как можно скорее обезопасить себя от зоны вылета. Да, сейчас их отделяет 10 очков от зоны вылета, но это не так много, учитывая, что команды из нижней части таблицы будут тоже стараться играть и набирать очки.



И «Осасуна», и «Леванте» играют в более-менее открытый атакующий футбол, поэтому забить должны обе команды. Но «Осасуна» всё-таки выглядит посильнее и тем более играет дома, поэтому она должна побеждать в этом матче», — сказал Радимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.