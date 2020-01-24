Хочешь научиться ставкам? Изучи 10 стратегий в Академии «Чемпионата»!

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Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»
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