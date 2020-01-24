Хочешь научиться ставкам? Изучи 10 стратегий в Академии «Чемпионата»!

«Чемпионат» создал для своих читателей бесплатную Академию ставок от ведущих экспертов России. В Академии ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» могут соревноваться и побеждать в турнирной таблице!

Ты изучишь финансовый менеджмент Миллера, стратегии Даламбера и контр-Даламбера, Критерий Келли и другие стратегии ставок на спорт, которые используют профессиональные игроки.

Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок

Олег Клепиков, нейропсихолог

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно!