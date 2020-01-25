«Бавария» — «Шальке»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

В матче 19-го тура чемпионата Германии 25 января «Бавария» примет «Шальке-04». Начало встречи — в 20:30 мск.



Несмотря на желание поквитаться за досадный проигрыш в Гельзенкирхене (0:3) в первом круге, шансов на победу у подопечных Давида Вагнера мало. Лучший бомбардир команды, полузащитник Суат Сердар, получил тяжёлую травму. А новичок команды Михаэль Грегорич, блистательно дебютировавший в предыдущем матче, едва ли справится в одиночку.



Статистика встреч тоже против «Шальке-04». Последние пять матчей завершились в пользу клуба из Мюнхена с общим счётом 13:2. А предыдущий проигрыш «Баварии» был в сезоне-2010/11, то есть девять лет назад.



С атакой у парней Ханса-Дитера Флика нет проблем. Левандовски и компания в 18 турах наколотили 50 мячей. У щедрого Томаса Мюллера 12 голевых передач, а поляк, реализовав пенальти в прошлом матче, догнал в бомбардирской гонке Тимо Вернера (у обоих по 20 голов).



А вот оборона в «Баварии» не лучшая в лиге: 22 пропущенных мяча в 18 матчах, то есть больше одного гола за игру. Для вечного чемпиона Германии результат откровенно так себе. По этому показателю они делят пятую строчку с «Байером», так что у «Шальке» будут шансы поразить ворота Нойера.



Можно рискнуть и проверить «обе забьют+победа мюнхенцев» за добрый коэффициент 2.32. Более надёжный вариант — «победа Баварии с форой -2», букмекеры дают на него вполне рабочие 1.85. Красные умеют и любят забивать, предстоящий матч не станет исключением. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Бавария» — «Шальке». Прогноз: Левандовски и Мюллер не позволят «горнякам» взять реванш Мюнхенцы набрали хороший темп в чемпионате Германии и не готовы его терять.