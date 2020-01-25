Ник Кирьос — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ник Кирьос — Карен Хачанов в третьем круге Australian Open — 2020.
Cтавка: победа Кирьоса за 1.45.
«Давайте поговорим о Нике Кирьосе и Карене Хачанове. Еле выиграл Хачанов в предыдущем матче у Микаэля Имера. Имер ничего не создавал, Карен сам ошибался, потратил 4,5 часа, и непонятно, в каком состоянии он будет находиться. Скорее всего, он не успеет восстановиться, плюс ко всему сейчас его теннисная форма оставляет желать лучшего. Вроде бы по физике он готов неплохо, но что-то с ним происходит: поймал какую-то неуверенность, никак у него не проходят любимые комбинации, он потерял стабильность.
Ник Кирьос на данный момент лучше готов к турниру. Соответственно, он будет пользоваться подачей, мощным форхендом. Боюсь, что Карен очень много ошибок совершит. Конечно, многое зависит от психологического состоянии Кирьоса — в каком настроении он проснётся и как отыграет весь матч. Были у него сложности в игре с Симоном: распсиховался, сам проиграл сет, хотя на голову сильнее выглядел. Скорее всего, Кирьос проиграет максимум один сет. Он победит в этой встрече».
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