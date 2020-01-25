Даниил Медведев — Алексей Попырин: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Алексей Попырин в третьем круге Australian Open — 2020.



Cтавка: ТБ 3.5 сета за 2.10.



«Сложный матч ожидает Даниила Медведева. Алексей Попырин прогрессирует, у него великолепная подача, он хорош у сетки. И в Мельбурне его будут очень классно поддерживать. Там он свой, Попырин представляет Австралию.



Играли парни на Уимблдоне. Сет взял Попырин, но потом Медведев показал, как нужно обводить ребят, которые летят к сетке. Здесь Медведеву будет чуть сложнее. Да, покрытие более медленное, но Попырин может поймать кураж, когда за него будут здорово болеть. Мне кажется, что сет он взять способен. Именно на эмоциях.



Но матч, скорее всего, возьмёт Медведев. Мне кажется, что в четырёх сетах. Но по партии каждый должен взять», — сказала Чакветадзе.



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Даниил Медведев — Алексей Попырин. Прогноз: россиянину придётся вспомнить Уимблдон Попырин мощно подаёт и получит полную поддержку трибун. Лёгкой прогулки у Медведева не будет.