«Торино» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Торино» — «Аталанта».
Ставка: результативная ничья за 4.75.
«Сложный матч был у «Аталанты» со СПАЛом: бергамаски умудрились проиграть дома команде, которая была на последнем месте в таблице. Некий спад, видимо, наступает у подопечных Джанпьеро Гасперини.
Обычно «Аталанта» хорошо реагирует на неудачные матчи и следующие проводит неплохо. Думаю, они сыграют в атаку и забьют. Другое дело, что «Торино» — крепкая команда, борется за еврокубки.
Мой прогноз — будет упорный матч. И даже рискну, поставлю на результативную ничью».
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