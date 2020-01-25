Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Торино» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Торино» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Торино» — «Аталанта».

Ставка: результативная ничья за 4.75.

«Сложный матч был у «Аталанты» со СПАЛом: бергамаски умудрились проиграть дома команде, которая была на последнем месте в таблице. Некий спад, видимо, наступает у подопечных Джанпьеро Гасперини.

Обычно «Аталанта» хорошо реагирует на неудачные матчи и следующие проводит неплохо. Думаю, они сыграют в атаку и забьют. Другое дело, что «Торино» — крепкая команда, борется за еврокубки.

Мой прогноз — будет упорный матч. И даже рискну, поставлю на результативную ничью».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020