«Халл Сити» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/16 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Халл Сити» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» в первом тайме и матче за 2.15, «Халл» не забьёт за 2.35, ТБ 2.5 мяча за 1.65.
«Челси» сыграл вничью в матче с «Арсеналом», хотя команда Лэмпарда должна была брать три очка в этой игре. Что касается противостояния с «Халлом», то, за исключением одной отдельной истории, все остальные заканчивались сухими победами лондонцев. Это были не просто частые победы, а вынос тела.
Поэтому я бы поставил на то, что «Челси» выиграет тайм и матч в целом. Предположу также, что это будет верховая игра и «Халл» не забьёт».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 25 января 2020
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 24 января 2020
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 января 2020
-
22:00
-
19:00
-
18:16
-
18:00