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«Халл Сити» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/16 финала Кубка Англии

«Халл Сити» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/16 финала Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Халл Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» в первом тайме и матче за 2.15, «Халл» не забьёт за 2.35, ТБ 2.5 мяча за 1.65.

«Челси» сыграл вничью в матче с «Арсеналом», хотя команда Лэмпарда должна была брать три очка в этой игре. Что касается противостояния с «Халлом», то, за исключением одной отдельной истории, все остальные заканчивались сухими победами лондонцев. Это были не просто частые победы, а вынос тела.

Поэтому я бы поставил на то, что «Челси» выиграет тайм и матч в целом. Предположу также, что это будет верховая игра и «Халл» не забьёт».

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