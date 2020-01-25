«Бавария» — «Шальке»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Шальке-04» в 19-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.



«В предыдущем туре “Бавария” разгромила “Герту” со счетом 4:0, но я бы абстрагировался от этого результата. Слишком уж пассивно сыграла “Герта” на своем поле, закрывшись в защите и практически без контратак. Во втором тайме был один момент, когда уже был крупный счёт в пользу “Баварии”, но Мануэль Нойер показал свой класс и выручил команду. Этот немец может 80 минут находиться без дела, но потом спасти от неминуемого гола. При этом у “Баварии” есть ещё и кадровые проблемы в обороне.



В команде появился Одриосола, его очень хотел видеть Флик. Тренер желает ставить Киммиха на позицию центрального хавбека. Сыграет ли сразу же Одриосола — это большой вопрос. Но с приобретением Одриосолы становится больше вариантов, поскольку Павар может сыграть в центре защиты, а Боатенг — вернуться на скамейку запасных.



Понятно, что “Бавария” — фаворит. Она пытается догнать “Лейпциг”. В прошлом сезоне “Бавария” тоже отставала на десять очков, но в итоге догнала и стала чемпионом. Сейчас отставание гораздо меньше, и мюнхенцы понимают, что нельзя терять очки до ключевых матчей с прямыми конкурентами. “Бавария” находится в хорошей форме. Левандовски перенёс операцию, но очень быстро восстановился. Великолепно чувствует себя Томас Мюллер. Гнабри вышел только на замену в матче с “Гертой”, поскольку был болен, но за неделю можно было восстановиться. Все лидеры команды в строю и готовы играть против “Шальке”, так что гостям будет очень непросто.



Команда Дэвида Вагнера в первом туре второго круга переиграла менхенгладбахскую “Боруссию”. У них есть Сердар, который в отличной форме. Сразу же адаптировался Грегорич, арендованный у “Аугсбурга”. Он был хорош по спринтам, по ассистам. Короче, “Шальке” может создать проблемы, ведь это очень прагматичная команда. Скорее всего, гости сделают ставку на игре в контратаках. Они постараются использовать свои козыри, но всё-таки в нынешнем своём состоянии “Бавария” сильнее. Тем не менее я не ожидаю, что “Шальке” развалится, пропустив один или два мяча. Они будут сопротивляться до последнего. Поэтому я сделаю ставку на «П1 + тотал меньше 4.5 мяча».