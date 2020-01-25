«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/16 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Денис Казанский дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур».
Ставка: победа «Саутгемптона» за 2.76.
«Здесь надо вспомнить, что в начале месяца команды уже встречались и тогда «Саутгемптон» победил. Сейчас «Тоттенхэм» на выезде — это команда, которая не показывает яркий футбол. Если взять последние 7 матчей, то можно увидеть всего лишь победу над «Вулверхэмптоном», и то там было много «но» и «если». «Шпоры» приедут играть на очень сложный стадион, где «святые» чувствуют себя очень круто.
Их главный тренер в последнее время очень сильно изменил команду. 4 победы в последних 5 играх — это шикарный результат. К тому же надо сказать, что у «Саутгемптона» заходит как минимум 2 мяча в ворота соперника в последних 7 матчах.
Поэтому я думаю, что в матче с «Тоттенхэмом», который сейчас не в лучшей форме (это можно судить по игре с «Норвичем»), у «святых» очень хорошие шансы на то, чтобы пройти дальше».
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