«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона».
Ставка: ТМ 3 мяча за 1.99.
«Обе команды с горем пополам преодолели 1/16 финала Кубка Испании. «Барселона» обыграла «Ивису», решив всё только в самом конце благодаря усилиям Гризманна. Если вы не видели эту игру, то вы ничего не потеряли — «Барселона» выглядела посредственно. «Валенсия» одержала победу над «Логроньесом» — 1:0, что немного поправило настроение валенсийцам. До этого в двух матчах «Валенсия» пропустила 7 мячей: 3 от «Реала» в Суперкубке и 4 от «Мальорки» в чемпионате.
Ждать голевой феерии на «Месталье» не стоит. С приходом Кике Сетьена у «Барселоны» крен в сторону владения мячом: 82% было в матче с «Гранадой», то же самое было и в матче с «Ивисей». Пока особых дивидендов от этого владения нет.
Если посмотреть на статистику, то из последних 11 матчей на «Месталье» 9 завершились низом. В прошлом сезоне быстрые голы забили Гарай и Месси, потом «Валенсия» окопалась и ничего не позволяла сопернику создать у своих ворот. Мне кажется, что резонно сейчас сыграть низ. «Валенсия» раскрываться не будет. Большое подспорье, что вернулся в строй Родриго. Пока нет Гуэдеша и неизвестно, будет ли играть Черышев, но это всё напускное. Мне кажется, что матч будет с большим количеством борьбы, но с небольшим количеством мячей. Поэтому мой прогноз на этот матч – тотал меньше 3 за коэффициент 1.99».
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