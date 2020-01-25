«Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс».
Ставка: победа «Барыса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.40.
«Начнем с того, что уфимцы его проводят через день после «зеленого дерби», которое, как мы хорошо знаем, забирает у обоих соперников всё, все эмоции, а иногда и высасывает всю кровь. То есть на первый взгляд может показаться, что «Салават» находится в заведомо проигрышном положении. Но ведь и «Барыс» свой предыдущий матч проводил в Санкт-Петербурге, где мёдом не намазано уже лет десять как. И там тоже исправно всем выжигают все нервы и выпивают всю кровь. То есть по этому показателю у нас равенство, и ждать от соперников душераздирающего зрелища не следует, поскольку ни тот ни другой эмоционально и морально не успеют полностью восстановиться.
Остается посмотреть статистику личных встреч. А вот она-то практически не оставляет хозяевам никаких шансов. Нет, по общим показателям «Салават» продолжает лидировать, и его отрыв от «Барыса» по количеству побед в «междусобойчиках» ещё достаточно серьёзен. Вот только играют уфимцы с казахстанцами в последнее время из рук вон плохо. Братья-башкиры проиграли братьям-казахам четыре последних матча регулярного чемпионата. А если сюда добавить ещё и «товарняк» из Кубка президента Казахстана, то беспрерывная серия побед «Барыса» возрастает до пяти матчей.
Лично я не берусь играть на прерывание серий, а советую следовать установившемуся тренду. То есть ставить на гостей и их победу в основное время при весьма «низовом» матче».
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