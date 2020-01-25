«Эспаньол» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры 25 января

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Атлетик».



Ставка: ничья за 2.95.



«Эспаньол» вроде бы почувствовал позитивную волну с приходом Абелардо. Команда не проигрывала до кубковой встречи с «Реалом Сосьедад». Там уступили со счётом 0:2 и сошли с дистанции. Но приоритетная задача — поправить дела в чемпионате. А в Примере не проиграли «Барселоне», победили в гостях «Вильярреал». Теперь ещё один непростой соперник — «Атлетик».



Баски подхватили вирус ничейных результатов. В последних пяти турах команда Гаиски Гаритано 4 раза играла вничью. Вничью сыграли также и с «Эльче» в основное время в Кубке Испании. Только потом в серии пенальти победили. Очень смешная серия пенальти была. У «Эльче» было два лишних удара, и можно было всё решить. Да и Яго Эррерин правила нарушил, но это всё лирика. Бильбао прошёл дальше.



Я бы не сказал, что «Эспаньол» такой уж фаворит в домашней игре. Дома «Эспаньол» ещё ни одного матча не выиграл, если мы говорим про чемпионат. Ну и Бильбао — команда очень крепкая. За последние два матча, с «Сельтой» и «Эльче», 28 угловых подали баски. Можно было бы и сейчас сыграть угловые, но мне бы не хотелось выделять кого-то в качестве фаворита.



Несмотря на последнее место «Эспаньола», команда может упереться. А баски всегда играют примерно в один и тот же футбол. Где-то им не везёт, не хватает в реализации, хотя моментов создаётся достаточно.



Я думаю, что здесь вполне реально поймать лобовую ничью. 9 раз в 20 турах Бильбао сыграл вничью. Может и здесь быть такой же результат».