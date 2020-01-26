Блейдс vs дос Сантос. UFC FIGHT NIGHT 166: когда бой, во сколько начало
Рано утром 26 января по московскому времени в Роли (США) пройдёт главный бой турнира UFC FIGHT NIGHT 166 между Кёртисом Блейдсом и Джуниором дос Сантосом. Начало боя запланировано на 6:00 мск.
Главный вопрос — не помешает ли дос Сантосу нога, которую он травмировал в октябре, из-за чего был вынужден сняться с боя против россиянина Александра Волкова на турнире Fight Night 163 в Москве.
По оценке букмекеров, фаворит — Кёртис Блейдс. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на успех дос Сантоса можно за коэффициент 3.00 (32%).
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Кёртис Блейдс – Джуниор дос Сантос. Прогноз: Цыгана рано отправлять на пенсию
Оба соперника проигрывали Фрэнсису Нганну, но планируют выйти на титульный бой в ближайшее время.
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