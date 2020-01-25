Кёртис Блейдс против Джуниора дос Сантоса: где и когда смотреть бой UFC FIGHT NIGHT 166

Рано утром 26 января по московскому времени в Роли (США) пройдёт главный бой турнира UFC FIGHT NIGHT 166 между Кёртисом Блейдсом и Джуниором дос Сантосом. Начало боя запланировано на 6:00 мск.



Предварительный кард и основные бои турнира UFC Fight Night 166 будут доступны на UFC ТВ, а также на мультимедийной ОТТ-платформе Wink. Поединки смогут увидеть также подписчики «Интерактивного ТВ» от Ростелекома.



Главный вопрос — не помешает ли дос Сантосу нога, которую он травмировал в октябре, из-за чего был вынужден сняться с боя против россиянина Александра Волкова на турнире Fight Night 163 в Москве.



По оценке букмекеров, фаворит — Кёртис Блейдс. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на успех дос Сантоса можно за коэффициент 3.00 (32%).



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