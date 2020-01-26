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«Сельта» — «Эйбар»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

«Сельта» — «Эйбар»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Сельта» — «Эйбар».

Ставка: победа «Сельты» за 2.05.

«Важный матч для обеих команд. «Эйбар» в прошлом туре неожиданно обыграл «Атлетико Мадрид», теперь в его активе 22 очка. Это позволило ему оторваться от зоны вылета на шесть баллов, но всё равно никаких гарантий пока нет.

«Сельта» набрала к этому туру всего шестнадцать очков и располагаются на некомфортном, восемнадцатом месте. Ей крайне необходимо побеждать «Эйбар» — в этом случае команда из Виго приблизится к сопернику на расстояние одной победы. «Сельту» тренирует неплохой специалист — Оскар Гарсия, поработавший в системе «Барселоны», потом с «Маккаби Тель-Авив». Есть хорошие игроки — Аспас, Суарес, Рафинья, но в защите всё плохо и нестабильно.

«Эйбар» хорош дома, однако в гостях он испытывает колоссальные проблемы — две победы за весь сезон. Фактор домашнего поля может сыграть определяющую роль в этом матче».

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