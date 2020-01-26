«Транмир» — «Ман Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/16 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Денис Казанский дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Транмир» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют и победа «Юнайтед» за 2.74.



«У «Юнайтед» большие проблемы. Все это видели в матче с «Бёрнли». Да, 2 удара и 2 гола, но у «Юнайтед» слишком серьёзные проблемы с организацией игры. «Транмир» будет играть основным составом, это сказал тренер, но в любом случае это матч не совсем разных команд.



«Транмир» пропускает много — в 19 домашних играх из 21, но и «Юнайтед» закладывает достаточно часто в гостях. Но это в чемпионате Англии. У «дьяволов» нет проблем, когда они играют с клубами из дивизионов ниже. И в последних 11 матчах в Кубке Англии «Юнайтед» всегда побеждал. Думаю, тут будет маленькая война для Сульшера после катастрофы на «Олд Траффорд», но я думаю, что «Транмир» забьёт, поэтому «обе забьют и победа «Юнайтед» за 2,74».



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