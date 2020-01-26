«Хетафе» — «Бетис»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Бетис».
Ставка: победа «Бетиса» за 3.90.
«Хетафе» в этом сезоне не снижает планку и идёт в первой пятёрке. В последнем туре была одержана лёгкая победа над «Леганесом» (3:0). Они, может, и не всегда интересно играют, более закрыто, но при этом у них огромная концентрация и прекрасный контроль соперника.
«Бетис» показывает совершенно другой стиль футбола: владение, постоянные передачи, много движения в атаке. Пришёл в аренду Аленья, не забываем и про Фекира с Хоакином, все они прекрасно оснащены технически и могут решить любой эпизод в свою пользу.
Предстоит очень интересная игра, так как обе команды находятся в хорошей форме, на подъёме и нацелены победить в конкретном матче. Я считаю, что гости могут преподнести сюрприз».
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