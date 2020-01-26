«Вальядолид» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Реал Мадрид».
Ставка: тотал первого тайма меньше 1 гола за 2.22.
«Реал» сейчас не много пропускает, но и не слишком много забивает в последнее время. Недавно в непростых условиях «Реал» обыграл юниорский клуб в Кубке Испании. Гол в свои ворота. Но в рамке был не Куртуа. Затем два сумели забить. Наконец-то забил Гарет Бэйл, чего ему не удавалось 143 дня.
Если смотреть статистику «Вальядолида», напрашивается вариант ничья. Это одна из самых компромиссных команд чемпионата наряду с «Осасуной». В половине из 20 матчей чемпионата фиксировалась ничья. Если пополам разделить турнирную таблицу чемпионата Испании, то во второй десятке «Вальядолид» пропустил меньше остальных — 23 мяча.
Следовательно, от матча «Реала» и «Вальядолида» не стоит ждать суперголевой феерии. В последнее время «Реал» очень тяжело входит в матч, не беру во внимание матч Суперкубка с «Валенсией» — «Валенсия» была слишком слаба. Здесь «Вальядолид» создаст определённые проблемы. В первую очередь в атаке, а также в середине поля, играя агрессивно, на грани и, может быть, за гранью фола. По статистике, в 15 матчах чемпионата Испании из 20 в первом тайме забивался один мяч либо меньше.
Мой прогноз — тотал первого тайма меньше 1 гола за 2.22. Можно сыграть и тотал меньше 1.5 гола за 1.5–1.60, но мне больше нравится вариант с хорошим коэффициентом. Если будет 1 гол, то будет расход. Вам решать, какой из вариантов выбрать».
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