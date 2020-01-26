«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии 26 января
Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.01, индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 мяча за 1.88.
«Неаполитанцы в Кубке Италии забили быстрый гол и весь матч цеплялись за него руками и ногами. Вынужден признать: «Лацио» в той встрече был нехорош. В прогнозе я ошибся. Но опять полезу. Охранять упавшее с неба в дебюте встречи — самый что ни на есть «гатузий» футбол. «Ювентус» ничего подобного сопернику позволить не должен. Не факт, что будет большой разрыв. Но фаворит в этом матче — с севера».
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