Где смотреть матч Серии А «Рома» — «Лацио», во сколько начало, какой прогноз, какие ставки

В матче 21-го тура чемпионата Италии 26 января «Рома» примет «Лацио». Начало встречи — в 20:00 мск. Игру покажет «Матч! Футбол 2».

Прогноз: победа «Лацио» с нулевой форой за 1.83.

Строго говоря, римское дерби — чуть ли не последний шанс для «волков» попытаться вклиниться в борьбу за место в тройке. На данный момент отставание от соседей составляет семь очков, плюс у «Лацио» есть игра в запасе. Соответственно, в случае поражения разрыв увеличится до десяти баллов.



Всё это добавляет и без того жаркому противостоянию огня, тем более что «Рома» накануне вылетела из Кубка Италии, проиграв в матче с «Ювентусом» (1:3). Играла достойно и до первого гола владела заметным преимуществом, но наломала дров в обороне и спастись уже не смогла. И в последнее время это происходит довольно часто.



«Лацио» на данный момент выглядит предпочтительнее. Симпатичный футбол подопечных Паулу Фонсеки страдает из-за огромного количества брака и привозов, а для бьянкочелести вертикальные атаки — это хлеб. Так что с точки зрения результата логичнее всего выглядит победа гостей и их верх.



Букмекеры дают на победу «Лацио» коэффициент 2.50, а П2 с нулевой форой идёт за вполне рабочие 1.83. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску.