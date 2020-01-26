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«Вальядолид» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

«Вальядолид» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Реал Мадрид».

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.40.

«Мадридский «Реал» ждёт гостевая встреча с «Вальядолидом».

«Вальядолид» в нынешнем сезоне запомнился тем, что пять матчей подряд не мог забить. У «Реала» же в нынешнем сезоне были абсолютно противоположные серии — без пропущенных мячей. И пускай с «Севильей» пропустили, но умение «Реала» сыграть в обороне — это показатель. Это одна из важнейших тенденций нынешнего сезона. В игре «Реала» и «Вальядолида» предлагаю оттолкнуться от команды Зидана.

Задумайтесь над вариантом «сухой» победы мадридского «Реала». «Вальядолид» никогда не был забивной командой. А Мадрид остаётся Мадридом. Если нет атаки и некому там сыграть, то сыграет Каземиро. Это говорит о том, что в «Реале» отлажены взаимопонимание и командная игра. И роль отдельно взятого нападающего в данной ситуации может быть слегка преувеличена.

«Реал» выиграет и сыграет на ноль. Ставлю на это с коэффициентом 2.40».

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