«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч итальянской Серии А 26 января

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют + «Ювентус» не проиграет за 2.05.
«Во-первых, для неаполитанцев, наверное, нет более принципиального соперника, чем «Ювентус». Будет ажиотаж, особая энергетика. Воодушевляющая победа была на этой неделе в Кубке Италии, прервавшая победную серию «Лацио». В том матче забил Инсинье. Я думаю, он будет тоже воодушевлён этим фактом и выдаст отличный матч против «Ювентуса».
«Ювентус» сейчас в потрясающей форме. Команда набрала ход, в такой же форме и Криштиану Роналду. В каждом матче они забивают немало. Провели матч против «Ромы» заковыристым кубковым составом, но Роналду был в деле и опять забил. В очередной раз мы увидели, что «Ювентус» небезгрешен в обороне, хотя там была видоизмененная оборона. В атаке он очень-очень крут и наверняка забьёт в Неаполе. У меня в этом нет сомнений.
Я думаю, что обе команды забьют. Не забываем, что в первом круге команды провели драматичный матч. Они сыграли 4:3, тогда выиграл «Ювентус». Думаю, нужно взять комбинационную ставку, чтобы коэффициент был повыше, как я и люблю. Обе команды забьют, но при этом «Ювентус» не проиграет с коэффициентом 2.05.
У «Ювентуса» в 19 из 20 матчей прошёл вариант «обе забьют». Вероятность высока. Проигрывал «Ювентус» немного, разве что «Лацио» в Суперкубке и чемпионате. Я не думаю, что пополнится коллекция этих самых поражений. Смотрим первоклассный итальянский футбол».
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