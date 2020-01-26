Александр Зверев — Андрей Рублев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев — Андрей Рублев в четвёртом круге Australian Open — 2020.



Cтавка: Рублёв победит за 1.90.



«Давайте поговорим о Рублёве и Звереве. В следующем круге они сыграют между собой. Ребята отлично друг друга знают и с 10 лет играют на одних и тех же турнирах. Даже дружат, как сказал Саша Зверев. Но сейчас дружба отойдёт на второй план, потому что оба игрока хотят пройти дальше.



На самом деле это очень ответственный момент в карьере Рублёва. У него представилась возможность улучшить результаты на турнирах серии «Большого шлема». Он и так показал хороший результат, но всё-таки с учётом того, что Зверев на «шлемах» обычно нервничает, то в случае неудачи Рублёв будет себя корить.



Зверев неплохо смотрится, но играет пассивно. Я вижу, что у Рублёва могут быть шансы за счёт агрессивной игры против Зверева. Думаю, что он сможет воспользоваться шансами и выиграет эту встречу», — сказала Чакветадзе.



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Андрей Рублёв — Александр Зверев. Прогноз: берём коэффициент 3.78 на Australian Open Рублёв одержал 15 побед подряд, но проиграл Звереву все три очные встречи.