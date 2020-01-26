Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова: прогноз Алексея Серякова на матч Australian Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвёртого круга Australian Open в женском одиночном разряде Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова.

Прогноз: третий сет за 2.72.

«В следующем раунде россиянку поджидает Анжелика Кербер. История противостояния у них крайне богатая, благо что обе спортсменки уже давно выступают в туре. На данный момент сыграно 14 матчей, счёт равный — 7-7. На харде у Павлюченковой небольшое преимущество — шесть побед при четырёх поражениях.



Старт Australian Open прошёл для немки безо всяких хлопот. Повезло с сеткой — две соперницы из второй сотни: квалифай Элизабетта Коччаретто забрала четыре гейма, обладательница уайлд-кард Присцилла Хон выцарапала пять. А вот в третьем раунде пришлось повозиться с опытной Камиллой Джорджи.



Дело дошло до решающей партии, где Кербер всё же взяла верх (6:2, 6:7, 6:3). У итальянки имелись варианты, но постоянные сбои при подаче (11 двойных ошибок против двух у противницы) и феноменальная реализация брейк-пойнтов сделали своё дело. Анжелика оформила пять брейков с шести попыток, Джорджи использовала лишь два из семи.



Словом, бороться с нынешней Кербер можно и нужно. Обе теннисистки не отличаются стабильностью, так что ставить на результат мы не рискнём. Зато они прекрасно знают друг друга. Потому ожидаем плотного и затяжного противостояния. Самый логичный вариант — плясать от верха.



Вариантов достаточно. Ставка попроще — тотал больше 20.5 гейма за вполне рабочий коэффициент 1.67. Но мы бы подумали о третьем сете, на который букмекеры дают аж 2.72. Соперницы близки по уровню и текущему состоянию, великолепно знакомы друг с другом, а главное — в семи поединках на харде из десяти доходили до решающей партии. Понятно, что всякое может случиться, но с точки зрения математики давать коэффициент в районе тройки при таких исходных данных как минимум странно. Потому остановимся именно на этой ставке».