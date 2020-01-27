Андрей Рублёв — Александр Зверев: прогноз Алексея Серякова на матч Australian Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвёртого круга Australian Open в мужском одиночном разряде Андрей Рублёв — Александр Зверев.
Прогноз: победа Рублёва + тотал больше 39.5 гейма за 3.54.
«Когда Андрей сохраняет концентрацию и не отвлекается на посторонние факторы, он способен одолеть практически кого угодно. Александр Зверев в последнее время выдал несколько истерик, зато на Australian Open пока выглядит выше всяких похвал. Всего семь двойных ошибок за три круга — это классно. Справедливости ради, уровень оппозиции был довольно средненький: Марко Чеккинато (6:4, 7:6, 6:3), Егор Герасимов (7:6, 6:4, 7:5) и Фернандо Вердаско (6:2, 6:2, 6:4). Первые двое находятся за пределами топ-70, а ноги 36-летнего испанца уже совсем не те.
Оба теннисиста отлично держат свои подачи, что обещает упорные партии с высокой вероятностью тай-брейков. Рублёв в последнее время гораздо лучше контролирует эмоции, зато на стороне Зверева полная доминация в личных встречах: три победы из трёх возможных.
Во всех случаях немец снимал все вопросы за две партии, отдавая не больше шести геймов. Однако россиянин с тех пор сделал большой шаг вперёд, так что шансы у него будут. Усталость из-за тяжелейшего графика наверняка накопилась, но с Гоффеном Андрей выглядел здорово и в поздних сетах.
Словом, шансы близки к равным, так что котировки букмекеров выглядят логично. Проверим победу Рублёва через тотал больше 39.5 гейма за 3.54. Теннисисты находятся в сопоставимой форме, но при прочих равных хладнокровие россиянина в ключевые моменты может оказаться решающим фактором».
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