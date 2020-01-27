Даниил Медведев — Стэн Вавринка: прогноз Владимира Чаплыгина на матч Australian Open

Теннисный эксперт Владимир Чаплыгин сделал прогноз на матч Даниил Медведев — Стэн Вавринка в четвертом круге Australian Open — 2020.



Cтавка: индивидуальный тотал выигрыша первой подачи Медведева меньше 78,5% за 1.85.



«Перед тем, как перейти к изучению среднестатистических данных хочу заметить, что 79 процентов и более выигранных очков на первой подаче могут себе позволить только супер «подаваны» уровня Раонича, Изнера, Карловича, Андерсона и так далее. Да и то только в матчах с соперниками, у которых слабый или средней уровень игры на приеме.



Тотал в 78,5 процентов считаю завышенным по двум причинам. Во-первых, Даниил Медведев все-таки не входит в элитный клуб супер «подаванов». Во-вторых, Станислас Вавринка довольно неплохо действует на приеме, в том числе против супер «подаванов».



А теперь настало время подтвердить озвученные тезисы цифрами. Скорее всего, букмекер при определении коэффициента исходил из среднестатистических показателей. У Медведева процент выигрыша очков на 1-й подаче за последний год на хардовых турнирах равен 78,4%. Но тут речь идет о всех-всех турнирах, львиная доля из которых относятся к категории International или Masters. А вот если брать хардовые Большие шлемы, то тут за год у Медведева на 1-й подаче получается 74,9 процента выигранных очков.



В свою очередь Вавринка позволяет своим соперникам взять на 1-й подаче только 69,2%. Так что как ни крути, но 78,5 пунктов здесь выглядят явно завышенными. Примерно такая же ситуация была сутки назад в матче Джоковича против Шварцмана, когда букмекерские аналитики не принимали во внимание умение соперников играть на приеме в матчах против фаворитов. Так что предлагаю наказать контору за невнимательность перспективной ставкой».



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Даниил Медведев — Стэн Вавринка. Прогноз: россиянин выйдет в четвертьфинал AO В каждом матче Медведев играет всё лучше и лучше.