Анжелика Кербер – Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анжелика Кербер – Анастасия Павлюченкова в четвёртом круге Australian Open — 2020.



Cтавка: победа Павлюченковой за 1.90.



«Очень понравилась Настя Павлюченкова в матче с Каролиной Плишковой. Мало кто в неё верил, но порой случается с Настей, что она показывает игру уровня топ-5. Вот, наверное, это был именно такой матч. Многое получалось, хотя и соперница играла здорово.



С Анжеликой Кербер у Павлюченковой своя история взаимоотношений. Если у Плишковой Настя ни разу не выигрывала за 6 встреч, то с Кербер играли 14 раз, и счёт пока 7-7. Очень часто девушки встречались, знают друг друга прекрасно.



На мой взгляд, сейчас Павлюченкова в гораздо лучшей форме. Если она сможет показать такой же уровень игры, как с Плишковой, то Кербер не найдёт, чем ответить. У немки подача достаточно мягкая, Павлюченкова будет сразу же прессинговать. Думаю, здесь есть смысл поставить на россиянку», — сказала Чакветадзе.



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Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова. Прогноз: старые знакомые устроят триллер на AO Россиянка и немка встречались 14 раз, на сегодня счёт 7-7. Будет жарко.