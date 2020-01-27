Анжелика Кербер – Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анжелика Кербер – Анастасия Павлюченкова в четвёртом круге Australian Open — 2020.
Cтавка: победа Павлюченковой за 1.90.
«Очень понравилась Настя Павлюченкова в матче с Каролиной Плишковой. Мало кто в неё верил, но порой случается с Настей, что она показывает игру уровня топ-5. Вот, наверное, это был именно такой матч. Многое получалось, хотя и соперница играла здорово.
С Анжеликой Кербер у Павлюченковой своя история взаимоотношений. Если у Плишковой Настя ни разу не выигрывала за 6 встреч, то с Кербер играли 14 раз, и счёт пока 7-7. Очень часто девушки встречались, знают друг друга прекрасно.
На мой взгляд, сейчас Павлюченкова в гораздо лучшей форме. Если она сможет показать такой же уровень игры, как с Плишковой, то Кербер не найдёт, чем ответить. У немки подача достаточно мягкая, Павлюченкова будет сразу же прессинговать. Думаю, здесь есть смысл поставить на россиянку», — сказала Чакветадзе.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 января 2020
-
12:00
-
10:41
-
10:00
-
08:00
-
00:25
- 26 января 2020
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:15
-
15:50
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:25
-
08:00
-
04:00