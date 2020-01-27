Рафаэль Надаль – Ник Кирьос: прогноз Анны Чакветадзе на игру Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль – Ник Кирьос в четвертом круге Australian Open — 2020.
Cтавка: минимум 37 геймов в матче за 1.73.
«Главный матч дня для австралийских болельщиков. Они будут яростно поддерживать Ника Кирьоса, как и в матче с Кареном Хачановым. После той встречи Кирьос признался, что его вытянула как раз публика. Так бы он сдался и проиграл.
Интересно, что Ник выиграл 3 из 7 матчей у Надаля. Это очень неплохая статистика. Не любит он испанца. Рафа тоже не питает хороших чувств к австралийцу. Была в прошлом году у них скандальная ситуация на Уимлдоне. Рафа вообще не в восторге от поведения Кирьоса, его каких-то выходок. Так что матч принципиальный.
Мне кажется, что быстро Рафа не выиграет. У Кирьоса есть мощнейшая подача, взять которую довольно тяжело. Да и в розыгрышах австралиец опасен, может прострелить и слева, и справа, укорачивает неожиданно, у сетки хорош. Встреча должны получиться продолжительной. Думаю, минимум 37 геймов мы здесь увидим», — сказала Чакветадзе.
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