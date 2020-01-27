«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».
Ставка: победа «Автомобилиста» с учётом ОТ за 1.65.
«Трудно выделить фаворита, так как это матч абсолютно равных команд, что как раз подтверждает турнирная таблица чемпионата. «Автомобилист» сейчас набрал хорошую форму, а «Барыс» на протяжении всего сезона выступает на высоком уровне, поэтому, по моему мнению, в этом противостоянии многое решит игра вратарей. Думаю, у «Автомобилиста» он сильнее и хозяева не пропустят более двух шайб, поэтому я склоняюсь к победе «Автомобилиста».
«Барыс» после разгромного поражения от СКА со счётом 4:7 во всех ближайших матчах будет стараться действовать внимательно в обороне и не пропускать много шайб в свои ворота. Шайб много от этого матча не жду, потому что «Автомобилист» не выделяется высокой результативностью, а уделяет много внимания игре в обороне. В любом случае «Автомобилист», играя дома, должен победить, потому что у него более сильная линия обороны и в частности вратарь», — сказал Вуйтек.
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