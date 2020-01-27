«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1) за 2.60.
«В прошлом туре «Автомобилист» практически выбросил белый флаг перед «Ак Барсом», проиграв лидеру Восточной конференции дома. То есть ссаживать «больших татар» с первого места в дивизионе Харламова, а соответственно, и во всей конференции «Автомобилист» пока не готов. А вот поспорить с «Барысом» за первую тройку – вполне даже может. Правда, сакрального смысла в такой борьбе нет, поскольку и третье место, и четвёртое в плей-офф ничем не отличаются: то же преимущество своей площадки на первом этапе и то же его отсутствие – на втором. Но гордыня – великая сила, и именно она будет двигать «Автомобилистом» в грядущем матче.
«Барыс» в принципе знает, как укрощать уральцев, и в нынешнем сезоне товарищи из Казахстана сделали это уже три раза из четырёх. Правда, два раза они подлавливали «Автомобилист» в его нелучшем состоянии, но это, сами понимаете, не казахстанские проблемы. В целом же в «междусобойчиках» этих соперников наблюдается небольшое преимущество гостей. Не «Барыса», а именно гостей, которые побеждают чаще хозяев.
Но на этот раз, по моему разумению, главным станет всё-таки чувство законной мести. «Автомобилист» может достать казахстанцев в турнирной таблице – и сделает это. Причём сделает в основное время. Большим голевое преимущество не будет, хорошо, если в две шайбы, но для двух очков этого будет вполне достаточно», — сказал Лебедев.
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