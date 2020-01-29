Ставишь на футбол? Научись выигрывать в Академии ставок «Чемпионата»!
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок от экс-футболистов и экспертов. В Академии ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Ты узнаешь об особенностях Ла Лиги, РПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Лиги чемпионов. Академия расскажет, как анализировать футбол и как делать ставки по стратегиям.
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»
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