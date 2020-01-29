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Ставишь на футбол? Научись выигрывать в Академии ставок «Чемпионата»!

Ставишь на футбол? Научись выигрывать в Академии ставок «Чемпионата»!
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок от экс-футболистов и экспертов. В Академии ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Ты узнаешь об особенностях Ла Лиги, РПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Лиги чемпионов. Академия расскажет, как анализировать футбол и как делать ставки по стратегиям.

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
  • Олег Клепиков, нейропсихолог
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»

Регистрируйся сейчас в Академии «Чемпионата» бесплатно!

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