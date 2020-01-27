«Майами» — «Орландо»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Майами» — «Орландо».



Ставка: победа «Майами» минимум в 10 очков за 2.85.



«Майами» занимает 3-е место на Востоке, 31 победа и 14 поражений. Средняя результативность — 112,2:108,7. Последние 10 игр — 6-4. Дома 20-2. В команде тренера Эрика Споэлстры есть серьезные потери. Травмированы оба главных разыгрывающих: Кендрик Нанн (выходит в старте) и Горан Драгич (первая замена). Кроме них пропускают игры нападающие Джастис Уинслоу и Крис Силва.



В предыдущей игре стартовый состав выглядел так: разыгрывающий Тайлер Хирроу, атакующий защитник Данкан Робинсон, легкий форвард Джимми Батлер, мощный форвард Бэм Адебайо, центровой Майерс Леонард. Качественных замен в «Майами» осталось только 3: защитник Дион Уэйтерс, форвард Деррик Джонс и центровой Келли Олиник. Нагрузка на игроков периметра, включая Батлера, возросла неимоверно.



«Орландо» идёт 7-м на Востоке, 21 победа и 26 поражений. Средняя результативность — 103,7:104,5. Последние 10 игр — 4-6. В гостях 8-15. У тренера Стива Клиффорда также есть проблемы: травмированы опытный разыгрывающий Ди Джей Огастин, важный игрок ротации форвард Джонатан Айзек и легкий форвард Аль-Фарук Амину.



В старте выходили: разыгрывающий Маркелл Фульц, атакующий защитник Эван Фурнье, легкий форвард Аарон Гордон и двое центровых Кем Берч и Никола Вучевич. В ротации участвовали атакующий защитник Терренс Росс, форварды Уэс Айванду и Амил Джефферсон и центровой Мо Бамба. «Орландо» занимает предпоследнее место в лиге по результативности, но 1-е место по защите», — сказал Гомельский.



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