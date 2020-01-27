«Даллас» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Даллас» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» в матче за 1.75.



«Даллас» занимает третье место в Центральном дивизионе. Команда не слишком стабильно проходит чемпионат, даже пришлось увольнять тренера. Последние два матча перед перерывом «Старз» проиграли, причём в последнем матче с «Миннесотой» (0:7) выглядели безобразно. Последний домашний поединок – 1:4 от несильного «Баффало».



«Тампа» занимает второе место в Атлантическом дивизионе. Но тут совсем другое дело. Очень похоже, что «Лайтнинг» применил тактику «засадный полк», когда первую половину чемпионата проехали на спущенных шинах, зато незадолго до Матча звёзд прошли техосмотр и вдавили в пол педаль газа. Теперь «Тампа» снова напоминает себя прежнюю, готовую крушить всех вокруг. И вот любопытно, принесёт ли это им успех в плей-офф. Прошлогодний вылет в первом раунде от «Коламбуса» (0-4) очень сильно разочаровал болельщиков. Игроки «Лайтнинг» пообещали, что исправятся…



«Тампа» в последних 14 матчах победила 12 раз. Последняя встреча – 7:1 в Виннипеге. Хотя мы видели, как и «Лайтнинг» в гостях уступил «Миннесоте» (2:3) и «Нью-Джерси» (1:3).



1.75 – беру итоговую победу «Тампы», даже с учётом овертайма и буллитов. Мне очень интересно посмотреть, как «Лайтнинг» будет накатывать на финиш регулярки, перестав валять дурака. Как волк скинет с себя маску ягненка. Вообще, такая «Тампа» может и Кубок Стэнли взять. Но для этого нужно жать на полный газ уже сейчас», — сказал Лысенков.



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