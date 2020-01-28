«Динамо» М – «Торпедо»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» за 1.90.



«Матч пройдёт в Москве, это является решающим фактором. Динамовцы, после всех своих проблем в том сезоне, как никогда хороши, борются за верхние строчки Запада и ещё могут взлететь максимально высоко для себя. Поставлю на победу подопечных Крикунова.



«Торпедо» — очень хорошая команда, да, но она больше всё же домашняя. На своём льду ребята творят чудеса, стараются, прыгают, хорошо катаются. Москвичи, конечно, в курсе, что «Спартак» обыграл китайцев со счётом 7:4, а коль скоро они там рядышком все друг с другом, то бело-голубые будут рвать и метать, чтобы не потерять выгодные для себя позиции.



На стороне гостей, по сути, лишь одно преимущество — отсутствие травмированных. А это большая редкость для той или иной команды в этом сезоне. У москвичей в лазарете всего два защитника, так что это обстоятельство, в моём понимании, никак не повлияет на их сегодняшнее выступление. У горьковчан проблемы с дисциплиной, тогда как хозяева площадки весьма хороши при реализации большинства. Думаю, правда, что победят лишь в одну шайбу, но ведь и того вполне достаточно для получения двух очков. Не так уверенно, может, но на результат сыграют и успеха добьются», — сказал Кожевников.



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