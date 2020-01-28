«Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/2 финала Кубка Лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Лестер».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.80.



«Очередной полуфинальный матч Кубка английской лиги. В первой встрече была ничья, в которой «Астон Вилла» показала себя куда более боевым коллективом, чем это можно было представить. Вообще, встречи между этими соперниками приносят упорные противостояния. Исход матчей бывает редко когда более чем в 1 мяч.



В этой встрече, на мой взгляд, «Лестер» является фаворитом, несмотря на то что играет на выезде. «Лестер» полосу невезения из трёх матчей, когда была не только ничья с «Астон Виллой», но и поражения от «Саутгемптона» и «Бёрнли», завершил. Затем были матчи с «Вест Хэмом» и «Брентфордом». Очень качественные встречи. У «Лестера» на носу матч с «Челси», поэтому эта встреча может быть важнее игры против «Астон Виллы», хотя до финала остался один шаг.



Предлагаю сделать ставку на то, что это будет верховая игра, что обе команды забьют. Жду победы «Лестера» в основное время», — сказал Казаков.



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