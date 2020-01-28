«Динамо» Р – «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» за 1.80.



«Сибирякам очень нужны очки, просто как никогда. Очень важный матч. Гости в последнее время не так хороши, поэтому необходимо реабилитироваться.



Рижане же и так особо ни на что не претендуют, к своему сожалению. Гасить игры умеют, стараются, но, увы, мало что получается в текущем сезоне у ребят из Латвии. В плей-офф, в отличие от имеющей шансы «Сибири», они уже точно не попадут никак. Так что я смело готов взять успех сибиряков в этой встрече.



Настрой у ребят ожидается запредельный, битва за два очка обязательно будет. У Риги такая команда, что даже если мотивация отсутствует, то они берут и побеждают, в том числе грандов. Это мы с вами уже видели, да и не один раз. Но сейчас со всех точек зрения, в том числе психологически, выигрыш куда важнее именно гостям, ответственности больше просто. Вот ребята и настроятся как надо, что должно принести им успех», — сказал Кожевников.



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