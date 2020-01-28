«Авангард» – «Нефтехимик»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Нефтехимик».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.45.



«Авангард» сейчас всё больше и больше прибавляет, всё лучше и лучше выглядит. Буквально на днях ребята на кураже просто разорвали на части не кого-нибудь, а сам магнитогорский «Металлург», обыграв «сталеваров» с красивым теннисным счётом 6:1. Ух повеселились омичи тогда над своим соперником, прямо-таки поиздевались. Всё у них начало получаться, считаю, что это не было сиюминутным, единоразовым всплеском со стороны омской дружины. Ничего случайного здесь точно нет.



Что касается матча текущего, то лично мне трудно понять, нужны сейчас очки «Нефтехимику» или нет. Они будут стараться, биться, потому как догнать по зачётным баллам «Металлург» гости ещё могут. Да и разрыв-то, прямо скажем, невелик — всего-то пять очков, но уже по 51 матчу команды успели провести. Так что омичи вряд ли будут сегодня разбазаривать свои очки и дарить их просто так. Они хотят быть наверху и обязательно сразятся в этой встрече.



Команда явно посильнее. Какую сторону ни возьми: и практика, и взаимодействие, и катание, и опыт, и работа тренера — всё практически доведено до идеала. Я не сомневаюсь в победе хозяев с преимуществом в одну шайбу, но крупного счёта не жду. Нас ждёт сопротивление со стороны гостей. А «Металлург» просто сильно расслабился, вот и получил оплеуху. Мастерства же явно больше у «Авангарда». Тогда, может, преимущество будет уже в две шайбочки. Посмотрим», — сказал Кожевников.



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«Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз: Бек, Войнов и Порядин порадуют голами в матче КХЛ Омичи одержали семь побед подряд и явно не планируют на этом останавливаться.