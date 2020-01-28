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«Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на игру Кубка лиги

«Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на игру Кубка лиги
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 2-й матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Лестер».

Ставка: «Лестер» не проиграет и обе забьют за 1.90.

«Вспоминая первый матч между этими командами, задаешься вопросом: как «Лестер» умудрился не выиграть? Роджерс выставил оптимальный состав, а у «вилланов» уже не было основных вратаря Хитона, а также игроков линии атаки Макгинна и Уэсли. Соотношение ударов: 21-3 в сторону ворот, 6-1 в створ. «Лисы» висели на воротах и давили, но пропустили первыми и отыгрались с помощью вышедшего на замену Ихеаначо.

Хорошая новость для гостей: Роджерс подтвердил, что Варди готов на 80% и может сыграть. А Ихеаначо только что затащил «Лестер» в Кубке Англии, забив победный мяч в ворота «Брентфорда». «Вилланы» в Кубке не играли, поэтому спокойно готовились ко встрече с «лисами», собираясь презентовать танзанийского новичка Саматту. Понимаю, что «Лестеру» играть против «Челси» в АПЛ совсем скоро, а бирмингемцам против «Борнмута», но мне кажется, что гости не уступят, а обе команды забьют», — сказал Неценко.

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Варди может пропустить матч, но «Лестер» опасен и без своего лидера.
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