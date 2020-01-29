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«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Интер» — «Фиорентина».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.04.

«Интер» начал терять очки в чемпионате Италии регулярно, правда, не проигрывает — в основном играет вничью. Что касается «Фиорентины», у неё с новым тренером есть изменения в лучшую сторону, была даже победа над «Наполи». Но, к сожалению, вряд ли «фиалки» могут кардинально изменить своё положение в Серии А.

А вот Кубок Италии — это возможность для «Фиорентины» проявить себя. Однако матч пройдёт в Милане, поэтому у флорентийцев будет не очень много шансов. Но если учесть, что команда играет в симпатичный футбол, я думаю, что она постарается сыграть в атаку.

Но «Интер» славится своей обороной, играет надёжно в каждом матче. Поэтому я думаю, что тотал меньше 2.5 гола — оптимальная ставка. Ещё и потому, что «Интер» в атаке немножко буксует», — сказал Арустамян.

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