«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.30.



«Очередное дерби команд из Манчестера. Ставки на победу «МЮ» неприлично высоки, но в эту победу поверить крайне сложно, хотя «МЮ» в нынешнем сезоне играет даже лучше, чем можно было бы это представить, учитывая, что это только стадия становления команды Сульшера.



В этой игре можно поставить на победу «Манчестер Сити», на то, что это будет низовая игра, а также на то, что «МЮ» не забьёт. У «Манчестер Юнайтед» проблема – если игру на Кубок Англии с «Транмер Роверс» вынести за скобки, то матчи с «Вулверхэмптоном», «Ливерпулем» и «Бёрнли» получились очень непростыми. Если «волков» удалось обыграть с минимальным счётом, то «Ливерпуль» и «Бёрнли» разобрали «МЮ», по сути, на классе – команда сейчас не в лучшем состоянии.



«Сити» в нынешнем сезоне хоть и играет ниже всяких ожиданий, но эта команда в игре с земляками своё очень уверенно возьмёт», — сказал Казаков.

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