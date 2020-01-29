«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч Кубка лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.30.
«Вроде бы всё решено в этой паре. После домашнего поражения 1:3 сложно будет «Манчестер Юнайтед» вернуться. Хотя мы знаем, что в этом сезоне лучший свой матч «МЮ» провёл на поле «Сити» в чемпионате страны. Тогда «Юнайтед» удалось победить, грамотно выбрав тактику на встречу. Но, скорее всего, тех ошибок уже не повторит команда Гвардиолы.
На первый матч «Сити» вышел с сумасшедшим настроем и сразу же смял соперника. Думаю, что на этот раз такого мы не увидим. Допускаю, что где-то хозяева могут сыграть без должного уровня концентрации. Всё же в их руках. А «Юнайтед» терять уже нечего, и он может сразу же рискнуть. Наверняка и состав будет максимально атакующим. Думаю, что забить гостям по силам. Но это может только разозлить «Сити». У них уже нет никаких шансов защитить своё чемпионство, а трофеи нужны. Мимо Кубка лиги они проходить не станут.
В этой встрече поставлю на победу «Сити» при условии, что обе команды забьют», — сказал Титов.
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