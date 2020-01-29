«Ман Сити» — «МЮ»: прогноз Алексея Андронова на встречу Кубка лиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ТБ 3 за 1.75.



«Ответный матч Кубка лиги. Интриги, в общем-то, тут нет. Первая игра закончилась победой «Сити» со счётом 3:1. Мне кажется, что «Манчестер Юнайтед» прекрасно понимает, что шансов никаких нет, проход его оценивается с коэффициентом 14.0. А это значит, что нет смысла говорить о подобного рода перспективах.



Поскольку это дерби, то матч наверняка получится довольно ярким. Но он не будет вообще иметь отношения к результату первой игры. И как бы с чистого листа попробуют начать команды. Для «Манчестер Юнайтед» это просто дополнительная проверка на фоне очень сильного соперника. И, конечно же, «Юнайтед» хочет её пройти, показать, что может забить «Сити». «МЮ» забил в первом матче, но мало и слишком много пропустил.



Жду забитых голов от этой игры — «тотал больше 3 мячей» за 1.75. Прекрасная ставка на эту встречу», — сказал Андронов.



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