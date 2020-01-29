ФОНБЕТ раздал больше 1 млн рублей на Матче звезд КХЛ

19 января завершилась ФОНБЕТ Неделя Звезд Хоккея – 2020. В ее рамках соревновались лучшие игроки трех хоккейных лиг: МХЛ, ЖХЛ и КХЛ. Титульный спонсор турнира, букмекерская компания ФОНБЕТ, подвела итоги турнира.



Советские и российские хоккеисты раздали более 1500 автографов



ФОНБЕТ организовал автограф-сессию с лучшими советскими и российскими хоккеистами. Автографы раздавали нападающий ЦСКА Кирилл Капризов и защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов, а также легенды советского хоккея, в том числе Зинэтула Билялетдинов, Станислав Петухов, Александр Пашков, Сергей Шепелев.



Болельщики получили 6000 фрибетов от ФОНБЕТ



ФОНБЕТ проводил розыгрыши призов среди болельщиков на «ВТБ Арене». В активностях компании приняли участие более 7000 человек. Среди них ФОНБЕТ разыграл 6000 промокодов на фрибеты на общую сумму 1,2 млн рублей и 60 свитеров и шайб с символикой Недели Звезд Хоккея.



Детская следж-хоккейная лига получит от ФОНБЕТ 340 000 рублей



В рамках благотворительного проекта «Голевая передача» ФОНБЕТ перечисляет 500 рублей в фонд Детской следж-хоккейной лиги за каждую заброшенную шайбу в матчах КХЛ. На время Недели Звезд Хоккея ФОНБЕТ в 10 раз увеличил сумму отчислений – до 5000 рублей.



В сумме за три матча Недели Звезд Хоккея было заброшено 68 шайб, поэтому ФОНБЕТ перечислит в фонд ДСХЛ 340 000 рублей. Эти деньги пойдут на покупку инвентаря, оплату работы тренеров и врачей, аренду площадок.



Дивизион Харламова получил от ФОНБЕТ 100 000 рублей на благотворительность



Хоккеисты дивизиона Харламова победили в Эстафете хоккейного мастерства – одном из конкурсов Мастер-шоу КХЛ. За эту победу ФОНБЕТ вручил дивизиону Харламова чек на 100 000 рублей. Эти деньги пойдут на благотворительность.



Перед Эстафетой хоккейного мастерства ФОНБЕТ провел конкурс болельщиков. Победитель получил от ФОНБЕТ чек на 20 000 рублей.