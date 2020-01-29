Эшли Барти — Софья Кенин: прогноз «Чемпионата» на матч полуфинала Australian Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на полуфинальный матч Australian Open в женском одиночном разряде Эшли Барти — Софья Кенин.
Прогноз: Барти победит в двух сетах за 2.07.
«У австралийки есть только один минус — вторая подача. В остальном Барти в полном порядке. Фирменная мощь и напор, хорошее движение, редкое самообладание и умение прибавлять в ключевых эпизодах. Больше того, даже слабая вторая подача не становится большой проблемой до тех пор, пока первая летит с хорошим процентом.
Кенин стала одним из главных сюрпризов Australian Open — в той степени, в которой 21-летняя теннисистка из топ-15 в принципе может считаться сюрпризом. Это прогрессирующая молодая спортсменка, которая любит атакующий теннис, но при этом отличается вариативностью и способна менять игру в случае необходимости.
Четвертьфинал против Онс Жабер — лучшее тому подтверждение. Уроженка Москвы действовала осторожнее обычного, провоцируя уступающую в классе противницу на ошибки. Та в итоге навязала достойную борьбу и была близка к тай-брейку, но сама же похоронила себя сорванными ударами (6:4, 6:4).
На данный момент Барти просто выше классом. Если она справится с нервами и будет подавать на привычном уровне, то наверняка добьётся победы. Американке заметно повезло с сеткой, на пути в полуфинал она обыграла лишь одну представительницу топ-60 (Чжан Шуай занимает 39-е место в рейтинге). По личным встречам явное преимущество на стороне Эшли — четыре победы при одном поражении. Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 2.07 и победой Барти с форой (–4) гейма за коэффициент 2.02».
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