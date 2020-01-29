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Роджер Федерер — Новак Джокович: прогноз «Чемпионата» на матч полуфинала Australian Open

Роджер Федерер — Новак Джокович: прогноз «Чемпионата» на матч полуфинала Australian Open
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на полуфинальный матч Australian Open в мужском одиночном разряде Роджер ФедерерНовак Джокович.

Прогноз: тотал больше 3.5 сета за 2.08.

«У Федерера была более лёгкая сетка: Джонсон, Краинович, Миллман, Фучович и Сандгрен — ни один из этих теннисистов не входит в топ-40 рейтинга ATP. При этом Роджер умудрился отдать оппонентам в сумме пять партий, а в четвертьфинале швейцарец несколько раз висел на волоске от вылета.

Против Сандгрена 38-летний Федерер провёл на корте практически 3,5 часа. Швейцарцу даже потребовалась медицинская пауза. Джокович в таких условиях считается фаворитом, но букмекеры сильно недооценивают Роджера. Аналитики опрометчиво верят в Новака, чем мы воспользуемся при выборе ставки.

Тотал сетов больше 3.5 с коэффициентом 2.08 выглядит превосходно. Эксперты считают, что Федерер не зацепит ни одной партии. Это просто возмутительно по отношению к одному из величайших теннисистов в истории. День отдыха должен помочь швейцарцу восстановить физические кондиции. К тому же Новак даже с постаревшим и сдавшим Роджером частенько испытывает проблемы.

С 2016 года Федерер и Джокович провели пять матчей. Новак выиграл в четырёх, но лишь однажды Роджер остался с нулём в графе выигранных сетов. В прошлом сезоне швейцарец уступил (2-3) по партиям в финале Уимблдона, а на итоговом турнире в Лондоне выиграл — 2-0.

В турнирах серии «Большого шлема» статистика тоже на нашей стороне. Джокович взял у Федерера все пять прошлых поединков на самых престижных соревнованиях, однако Роджер обязательно цеплял либо одну, либо две партии. Надеемся, предстоящий матч дойдёт хотя бы до четырёх сетов».

Роджер Федерер — Новак Джокович. Прогноз: швейцарец не даст Ноле себя разгромить
Джокович выиграл у Федерера пять последних матчей на ТБШ, но швейцарец всегда цеплял хотя бы сет.
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